Ajax pakt door met Mexicaanse verdediger Edson Alvarez

De international van Club America stond al langere tijd bovenaan het wensenlijstje van Ajax. In Amsterdam ligt een vijfjarig contract voor hem klaar. ,,Dat hangt niet één op één samen met het vertrek van Matthijs de Ligt’’, verduidelijkte Overmars eerder vandaag. ,,Edson Alvarez is een speler die er goed bij ons opstaat. Ik denk dat hij een goede leeftijd heeft, 21 jaar, een vaste international van Mexico is en we kennen hem al langer omdat we hem al een tijdje volgen. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan op meerdere posities uit de voeten.’’