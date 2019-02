Ajax - PEC blijft op 13 maart, PEC slaapt nachtje over vervolgstap

De arbitragecommissie verklaarde zich vanavond onbevoegd om van het verzoek van PEC Zwolle kennis te nemen, omdat er in dit geval geen sprake is van een geschil tussen twee leden van de KNVB.



Ajax – PEC Zwolle wordt derhalve definitief gespeeld op woensdag 13 maart 2019 om 18.30 uur. De KNVB besloot tot verplaatsing van de wedstrijd om Ajax, in het belang van het Nederlandse voetbal, optimaal de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de Champions League-confrontatie met Real Madrid waarin de Amsterdammers een 2-1 achterstand goed moeten maken. Nederland heeft de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA hard nodig.



Adriaan Visser, voorzitter van PEC: ,,Wij moeten er een nachtje over slapen, want we vinden toch wel dat we een punt hebben. Civiele rechter is formeel een optie. Maar dan wordt het wel heel kort dag. De tijd zit ons echt in de weg. We wilden een punt maken. Dat hebben we gedaan. We vinden nog steeds dat onze belangen geschaad zijn. We knokken vanuit diepe verontwaardiging voor de belangen van de club en de supporters.”