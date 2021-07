Ajax presenteert Steven Berghuis: ‘Dappere strijders maken dappere keuzes’

,,Steven, dappere strijders maken dappere keuzes. Namens heel Ajax: welkom in je nieuwe thuis", zo heet Edwin van der Sar Berghuis welkom in de video die Ajax deelt op social media.



,,Ik ben 29 jaar en het is geen geheim dat ik de volgende stap wilde zetten. Ik vind het belangrijk om mezelf verder te ontwikkelen in de sport. Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer heel erg op zoek naar de combinatie van trofeeën spelen, in de Champions League spelen en in beeld blijven bij het nationale elftal. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt”, legde Berghuis eerder zijn overstap van Feyenoord naar Ajax uit. Feyenoord ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 6,5 miljoen euro voor Berghuis.