Ajax rekent op Schöne en hoopt op Huntelaar

Roda geeft vanavond startschot van actie voor re­a­ni­ma­tie­cur­sus­sen

10:29 In Kerkrade wordt vanavond de aftrap gegeven van een actie die uiteindelijk in alle Nederlandse voetbalstadions navolging moet vinden. Centraal staat de reanimatie en de wens om alle middelbare scholieren in heel Nederland een cursus reanimeren te geven. En dat is hard nodig, want elke week worden er tussen de twee- en driehonderd mensen getroffen door een hartstilstand.