Ajax rekent op Ziyech: ‘Het ziet er goed uit’

Ajax komt dus waarschijnlijk op volle oorlogssterkte aan de aftrap tegen de rivaal. In alles belooft het een meeslepende wedstrijd te worden. ,,Wij móeten winnen. Dat is duidelijk,’’ zegt Ten Hag. ,,Bij verlies wordt het winnen van de titel een heel lastig verhaal. De schaal is het belangrijkste. Eén van mijn opdrachten was ook om Ajax weer ‘Europa-proof’ te maken. Dat is meer dan geslaagd.’’