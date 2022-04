Ajax rekent zich nog niet rijk na misstap PSV: ‘Als je niet gefocust bent, kan het zo weer veranderen’

Terwijl trainer Erik ten Hag naar aanleiding van de fluitconcerten aan het adres van voormalig Groningen-aanvaller Dusan Tadic een relaas hield over het Nederlandse voetbalpubliek dat volgens hem veel van het buitenland kan opsteken als het gaat om het omgaan met sterren, kwam FC Twente op het scherm in de perskamer op een 3-0 voorsprong tegen PSV. De logische vraag aan Ten Hag was dan ook of daar, in Enschede, de beslissing in de titelstrijd viel, aangezien Ajax bij een nederlaag van de achtervolger een voorsprong van vijf punten te pakken heeft voor de laatste zes competitieduels.