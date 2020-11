Ajax schiet weer met scherp in eredivisie: 26 goals in laatste 4 duels

Ajax schiet sinds de vorige interlandperiode met scherp. In vier competitieduels was de koploper liefst 26 keer trefzeker. ,,We hebben individuele klasse en een plan aan de bal”, stelt trainer Erik ten Hag na de 0-3 zege bij FC Utrecht.

Door Johan Inan

En dat terwijl Ajax de vorige interlandperiode nog in ging met een 1-0 nederlaag bij Groningen. De topclub speelde in het noorden nauwelijks kansen bij elkaar. In de vier eredivisieduels die volgden ging het rendement Ajax, met Davy Klaassen weer in de gelederen, flink omhoog.

Tegen Heerenveen stopte de teller op vijf goals, waarna Ajax een historisch aantal van dertien goal in Venlo bereikte, tegen Fortuna Sittard opnieuw vijf keer trefzeker was en in de traditioneel lastige uitwedstrijd bij Utrecht drie keer het net vond. Een totaal van 26 goals in vier wedstrijden. Daarmee evenaarden de Amsterdammers PSV, dat van september -oktober 1999 hetzelfde aantal treffers produceerde. Nog nooit scoorde een ploeg in de eredivisie 27 keer in vier duels.

Trainer Erik ten Hag ziet meerdere redenen voor de ongekende productiviteit van zijn ploeg. ,,Individuele klasse, maar ook een plan aan de bal. Tegen Groningen waren we ongedisciplineerd in het uitvoeren van de taken. Dan zie je dat je weinig kansen creëert. In dit blok ging dat vele malen beter. Dan zie je dat wij tot veel kansen komen en voorin de kwaliteiten hebben om veel te scoren.”

Antony en Labyad

Ten Hag kon nog niets zeggen over de ernst van de blessure van Antony, die kort voor rust naar zijn hamstring greep en werd vervangen door David Neres. De coach van de koploper verraste in zijn basisploeg met Zakaria Labyad als schaduwspits. De reden? Rendement.

,,Dat laat hij het hele jaar al zien”, legde Ten Hag, die Labyad na het uitduel met Groningen passeerde. ,,Hij liet zijn koppie niet hangen en toonde weerbaarheid. Deze basisplaats heeft hij verdiend en ik vind dat hij het uitstekend gedaan heeft.”