Ajax slikt voor eerst in bijna veertig jaar vijf tegengoals voor eigen publiek

Alfred Schreuder sprak na de 5-3 nederlaag van Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV over zorgwekkend verdedigen van zijn ploeg. Niet zo vreemd, want Ajax dat vijf doelpunten incasseert voor eigen publiek is bijna uniek te noemen. Het gebeurde voor het laatst bijna veertig jaar geleden, op 14 mei 1983 tegen Fortuna Sittard.

De hattrick die Huub Smeets destijds voor de Limburgers maakte zette echter geen zoden aan de dijk, want door een benutte penalty van Edo Ophof stapte Ajax in de Meer met een 6-5 overwinning van het veld. Ook onder anderen Gerald Vanenburg, Søren Lerby en Wim Kieft stonden op het scoreformulier.

PSV wist in het verleden al wel vaker vijf keer te scoren tegen Ajax, maar nooit in Amsterdam. De laatste keer dateerde van april 2009, toen in Eindhoven met 6-2 werd gewonnen in de eredivisie.

Doelpuntrijkste Cruijff Schaal ooit

Met acht doelpunten was het gisteren de meest productieve editie ooit van Johan Cruijff Schaal. Toch was PSV niet de eerste club die vijf keer wist te scoren in de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. AZ presteerde dat ook toen in 2009 met 5-1 werd gewonnen van Heerenveen.

Guus Til schreef in de Johan Cruijff Arena wel historie. Hij is de eerste speler die een hattrick maakt in de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Zijn ploeggenoot Xavi Simons mag zich met 19 jaar en honderd dagen dan weer de jongste doelpuntenmaker in de Johan Cruijff Schaal noemen sinds Ryan Babel, die in 2005 slechts 18 jaar en 229 dagen oud was.

Een dubieus record is er tenslotte voor Calvin Bassey. De verdediger van Ajax kreeg zestien minuten na te zijn ingevallen een rode kaart. Nooit eerder maakte iemand in de Johan Cruijff Schaal zo weinig minuten voordat hij door de scheidsrechter van het veld werd gestuurd.

Volledig scherm Guus Til scoorde drie keer voor PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. © Pro Shots / Stefan Koops

Volledig scherm Guus Til met Luuk de Jong. © Frank Laracker / DCI Media