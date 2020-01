Ajax sluit trainingskamp af met oefenzege op Club Brugge

Door Freek Jansen



In het Al Janoub Stadium in Doha opende Ajax ijzersterk aan de wedstrijd. Met snel combinatiespel liep de koploper van de eredivisie eenvoudig door de verdediging van de Belgisch kampioen. Na een kwartier leidde de ploeg van Erik ten Hag al met 2-0, dankzij een eigen doelpunt van Odilon Kossounou en een rake pegel in de kruising van Hakim Ziyech.

Ajax begon met Lassina Traoré in de punt van de aanval. De achttienjarige spits wordt begeerd door meerdere clubs voor een huurperiode, maar de Amsterdammers willen hem niet laten gaan. In het duel met Club Brugge liet het talent, net als tijdens de trainingen deze week, zien waarom. Traoré was een sterk aanspeelpunt met ook diepte in zijn spel.

Vijf minuten na rust sierde Quincy Promes zijn rentree op met een treffer. De vleugelaanvaller was het eindstation van een soepel lopende aanval, waarin de bal snel van voet tot voet ging. In het laatste half uur voerde Ten Hag veel wijzigingen door in zijn ploeg, terwijl Club Brugge ook vrijwel de hele ploeg wisselde. In de slotfase zorgde Thomas van den Keybus voor de eretreffer van Club Brugge.

Met de eenvoudige zege sloot Ajax het trainingskamp in Qatar af. Morgenochtend vliegen de Amsterdammers terug naar Nederland, waarna het vizier zal worden gericht op het eerste competitieduel, volgende week zondag in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Sparta Rotterdam.