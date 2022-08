Ajax stoeit met Antony-vacature: wordt er nog een konijn uit de hoge hoed getoverd?

In de lange onderhandelingen vond gisteren een doorbraak plaats. Ajax en United bereikten in grote lijnen een akkoord, waardoor Antony in de komende dagen zijn vurig gewenste transfer naar Old Trafford te pakken krijgt. Ajax, dat de eerste biedingen van de nieuwe club van trainer Erik ten Hag nog lachend wegwuifde, gaat overstag nu United in totaal zo’n honderd miljoen voor de muitende smaakmaker over blijkt te hebben.