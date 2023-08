Ajax-trainer Maurice Steijn eist rectificatie van Pierre van Hooijdonk na uitspraken over ‘duistere dealtjes’

Met video Huiswerk voor Arne Slot: puzzel nog niet gelegd bij Feyenoord

Er was huiswerk na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en er kwam na de 0-0 thuis tegen Fortuna Sittard nog een flinke portie bij. Bij Feyenoord is de puzzel vooralsnog nog niet gelegd. ,,Dit is gewoon teleurstellend.’’