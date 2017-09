Ajax-trainer Smeets weet hoe je Utrecht uit beker knikkert

Door Ard Schouten



We schrijven 22 maart 1995. Utrecht is in de halve finale in Galgenwaard heer en meester, maar Smeets maakt in het shirt van FC Volendam de enige goal. De wijdbroeken verliezen de finale in de Kuip, maar in Utrecht wordt Smeets, die het seizoen erna naar de FC overstapte, tot aan de dag van vandaag nog vaak aan die wedstrijd herinnerd.



Zijn spelers heeft hij nog niet verteld over zijn heldenrol. ,,Ik denk dat de meesten nog niet geboren waren toen,’’ lacht hij. ,,Maar of ik het vertel weet ik nog niet. Deze wedstrijd staat op zich. Utrecht wint negen van de tien keer, maar dat was destijds ook zo. We zijn de underdog."



,,Utrecht is op wat ze tegen Twente lieten zien na natuurlijk één van de best voetballende eredivisieploegen dit seizoen. Dus het gaat lastig zijn. Kansen heb je altijd, het blijft bekervoetbal. Voor ons is dit vooral een unieke wedstrijd omdat we in het stadion spelen. Ook al zitten er niet meer dan 1000 à 2000 toeschouwers, we gaan er van genieten. En het Utrecht zo lastig mogelijk maken.’’