Ajax traint zonder doelman Onana in aanloop naar Klassieker

Onana kreeg dinsdag tijdens het duel met Benfica (1-0) in de Champions League last van een schouder. Hij liet zich uitvoerig behandelen op het veld en speelde de wedstrijd vervolgens uit. Onana vertelde na het duel dat hij dit seizoen al vaker last heeft van zijn schouder. Hij verwachtte ook dat zijn deelname aan het duel met Feyenoord niet in gevaar was.