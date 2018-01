Ajax-verdediger Wöber vraagteken voor Klassieker

Van Bronckhorst: Ajax uit kan veel openbreken

14:40 Robin van Persie, Robin van Persie en nog eens Robin van Persie. Daar gaat het al sinds vrijdag over bij Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst telt af naar de rentree van de topscorer aller tijden van Oranje, maar weet ook dat zondag er een wedstrijd op het programma staat die veel zal bepalen over de rest van het seizoen. Met of zonder Van Persie.