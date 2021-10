Ajax verlengt contract met hoofdsponsor Ziggo

Het vorige contract tussen Ziggo en Ajax liep tot en met 2023 en is dus met twee jaar verlengd. ,,Ziggo staat al sinds 2015 op ons shirt en je kunt gerust spreken van een partnership dat elk jaar beter en sterker wordt. We zijn Ziggo dankbaar voor de steun die ze reeds gaven en voor het vertrouwen in onze toekomst. Als we in 2025 terugblikken op tien jaar hoofdsponsorschap, dan weet ik zeker dat we met voldoening terug zullen kijken op de sportieve successen die we deelden én op de manier waarop onze fans hebben kunnen profiteren van deze langdurige samenwerking", laat Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, weten op de clubwebsite.