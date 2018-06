Ajax verliest oefenduel van Preussen Münster

Door Daniël Dwarswaard Matthijs de Ligt heeft zich na zijn vakantie weer gemeld bij Ajax en speelde de eerste helft als aanvoerder mee. In het team voor rust stond Zakaria Labyad als aanvallende middenvelder opgesteld. Klaas-Jan Huntelaar was de spits en David Neres en Hassane Bandé waren de vleugelaanvallers.

De ruststand in het Duitse Marienfeld, net over de grens, was 1-1. Voor Ajax maakte rechtsback Rasmus Kristensen het doelpunt. Na de pauze stonden er vooral veel jeugdige spelers op het veld. Noussair Mazraoui, ook weer terug na zijn vakantie, was de rechtsachter. Op last van Duitse autoriteiten werd de wedstrijd zonder publiek gespeeld en gaven beide clubs geen ruchtbaarheid aan de ontmoeting. De Duitse overheid was bang voor ongeregeldheden met supporters.