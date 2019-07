Ajax verplaatst Open Dag vanwege extreme hitte

Contract tot 2021 Clasie blij met contract bij AZ: ‘Ik wilde per se naar Nederland’

18:23 Jordy Clasie tekende maandagmiddag dan eindelijk zijn contract bij AZ. Voor hem gaat een grote wens in vervulling, want de geboren Haarlemmer verkiest Nederland voor een club in Rusland of Turkije. Clasie tekent in Alkmaar voor twee seizoenen met de optie tot nog een seizoen.