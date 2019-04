Ajax vond 8 ton voor Frenkie te veel en die zuinigheid kostte de club miljoenen

Groenen houdt niet van invallen: ‘Als je start, heb je meteen het goede gevoel’

5 april Normaal gesproken is Jackie Groenen een vaste waarde in Oranje, maar vrijdag in de oefeninterland tegen Mexico (2-0) moest ze zich schikken in een rol als invalster. ,,Door een blessure heb ik drie, vier weken niet gespeeld. Ik ben nu weer langzaam aan het opbouwen’', verklaarde Groenen haar opvallende reservebeurt in Arnhem.