Ajax-watcher Johan Inan verklaart de improductiviteit van de koploper

Weerstand

Van de tien maanden per jaar dat er gevoetbald wordt, was Ajax in het afgelopen decennium steeds verreweg het minst trefzeker in januari. Voor de winterstop raakte de titelfavoriet na de eerste interlandperiode nog flink op stoom. De teller stopte een keer op dertien, in Venlo, vier keer op vijf en twee keer op vier.



Dat Ajax het moyenne van vier doelpunten per wedstrijd niet doortrok na de winterpauze, kan nauwelijks los gezien worden van het zware programma. De koploper kreeg met PSV en Feyenoord al twee concurrenten voor de kiezen. Daarnaast blijkt FC Twente dit seizoen een geduchte tegenstander en heeft ook Fortuna de zaakjes veel beter voor elkaar dan in de eerste maanden van het eredivisieseizoen. Dat is ook terug te zien in het aantal mogelijkheden. Het aantal doelpogingen, gecreëerde kansen en het verwachte rendement liggen bij Ajax beduidend lager dan in de eerste seizoenshelft.