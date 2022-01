Ajax werkt na moeizame zoektocht naar serieuze sparringpartner onderling oefenduel af

Reconstructie Hoe rimpelloos trainings­kamp van Ajax op dag 3 faliekant mislukte

De derde trainingsdag van Ajax in Zuid-Portugal was nog niet begonnen, of vier Ajacieden bleken alsnog besmet. Een etmaal later landden selectie en staf, ‘zonder het besmette kwartet’, op Schiphol. Over een trainingskamp dat heel rooskleurig begon, maar door een ingedrongen virus al op de derde dag faliekant mislukte.

6 januari