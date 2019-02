Ajax wil in Den Haag negatieve uitreeks verbreken, AZ op jacht naar historie

Opstellingen en statistiekenMet behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we aan de hand van de leukste feitjes vooruit op de 23ste speelronde van de eredivisie. Uiteraard gaat de aandacht in deze speelronde vooral uit naar PSV - Feyenoord , maar ook bij de overige acht wedstrijden staan grote belangen op het spel. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

VVV-Venlo - Heracles Almelo (vrijdag 20.00 uur)

Het eredivisieweekend wordt afgetrapt door VVV-Venlo en Heracles Almelo. VVV won vijf van de zeven thuiswedstrijden tegen Heracles in de eredivisie en begint daardoor wellicht als favoriet aan het onderonsje. Ook dit seizoen draaien de Venlonaren op volle toeren in eigen huis. Dit seizoen pakte de formatie van coach Maurice Steijn al meer punten in eigen huis (18) dan heel vorig seizoen (15). Heracles lijkt echter de rug te hebben gerecht na de valste start na de winterstop. In de laatste twee wedstrijden werd de nul gehouden (1-0 tegen Ajax, 6-0 tegen Fortuna Sittard). Bij Heracles rekenen ze uiteraard weer op Brandley Kuwas. Sinds zijn eredivisiedebuut in 2015 zorgden alleen Hakim Ziyech (46) en Sam Larsson (29) voor meer assists dan hij (28).

Volledig scherm Verwachte opstelling Heracles Almelo. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling VVV-Venlo © AD Sportwereld

FC Utrecht - Excelsior (zaterdag 18.30 uur)

FC Utrecht verloor nog nóóit een thuiswedstrijd in de eredivisie van Excelsior. Van de 21 edities werd er achttien keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld. Tegen geen andere club werd zo’n lange ongeslagen thuisreeks neergezet. Bovendien verloor Excelsior de laatste vier uitduels. De statistieken wijzen dus een duidelijke favoriet aan, al zal Siebe Horemans bij Excelsior per se willen winnen. Hij werd de eerste Excelsior-speler die bij zijn eerste twee basisplaatsen in de eredivisie won sinds Jordy Clasie in 2010 en kan de eerste speler ooit worden die wint bij zijn eerste drie basisplaatsen voor Excelsior.

Volledig scherm Verwachte opstelling Excelsior. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht. © AD Sportwereld

Fortuna Sittard - SC Heerenveen (zaterdag 19.45 uur)

Fortuna Sittard is bezig aan een fraaie reeks in eigen huis. In de laatste zeven wedstrijden in Sittard werden zestien punten gepakt en de laatste drie thuisduels bleven de Fortunezen zelfs ongeslagen. De uitreeks die SC Heerenveen daar tegenover zet is minder indrukwekkend. De Friezen wonnen slechts één van de laatste zes uitduels en zijn zelfs in de laatste zeven wedstrijden winstloos. Michel Vlap moet zijn ploeg dus weer bij de hand nemen en proberen de eerste speler te worden sinds Arber Zeneli in oktober 2016 die vier competitieduels op rij scoort.

Volledig scherm Verwachte opstelling SC Heerenveen. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna Sittard. © AD Sportwereld

PEC Zwolle - De Graafschap (zaterdag 19.45 uur)

De Graafschap heeft met Nabil Bahoui een nieuwe speler in huis. De achtvoudig Zweeds international kwam in zijn laatste twaalf competitiewedstrijden voor Grasshoppers niet tot scoren, de aanvaller maakte op 25 augustus 2018 tegen FC Sion zijn laatste doelpunt. Mocht hij speelminuten maken tegen PEC Zwolle zijn de goals nu meer dan welkom. PEC won namelijk de laatste vijf duels met De Graafschap in alle competities terwijl de Superboeren zelf al veertien uitduels niet tot een driepunter kwamen. Sterker nog: de laatste zes uitwedstrijden wist De Graafschap niet één keer te scoren.

Volledig scherm Verwachte opstelling De Graafschap. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling PEC Zwolle. © AD Sportwereld

NAC Breda - FC Groningen (zaterdag 20.45 uur)

Sergio Padt staat bij een overwinning van FC Groningen op NAC Breda in zijn eentje tweede op de lijst van doelmannen met de meeste eredivisieoverwinningen namens FC Groningen. Nu deelt hij die tweede plek nog met Luciano (vijftig overwinningen). De nummer één is echter nog ver weg: Patrick Lodewijks met 85 overwinningen. Winst op NAC zou niet heel onlogisch zijn: de ploeg uit Breda wist slechts één van de laatste veertien eredivisieontmoetingen met FC Groningen te winnen.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling NAC Breda. © AD Sportwereld

ADO Den Haag - Ajax (zondag 12.15 uur)

Ajax gaat op bezoek bij ADO Den Haag. Dat klinkt als een lastige uitwedstrijd voor de Amsterdammers, maar de statistieken wijzen anders uit: ADO won geen van de laatste vijftien eredivisieduels met Ajax en kwam in negen van die duels überhaupt niet tot scoren. Tegen geen andere ploeg pakte de ploeg uit Den Haag meer kaarten: veertig keer geel, vier keer rood. Voor Aaron Meijers is het sowieso feest: hij kan zijn tweehonderdste eredivisieduel voor ADO spelen. Hij wordt daarmee de tiende speler van ADO die dat aantal bereikt. Ajax wil dat feestje van Meijers koste wat het kost verstoren. De Amsterdammers staan op twee uitnederlagen op rij en kunnen voor het eerst sinds november 2005 drie uitwedstrijden op rij verliezen.

Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling ADO Den Haag. © AD Sportwereld

FC Emmen - Vitesse (zondag 14.30 uur)

Een overwinning van FC Emmen op Vitesse zou een historische overwinning betekenen. De thuisploeg won namelijk nog nooit een officieel duel met Vitesse (drie keer gelijkspel, zes keer verloren). Zoals we eerder al schreven is FC Emmen verwikkeld in een ongekende spannende strijd om de zestiende plek te ontlopen. Emmen is pas de tweede ploeg die na 22 eredivisiespeelronden met minimaal 24 punten bij de onderste drie plaatsen staat, na SC Enschede in 1959/60 (omgerekend naar driepuntensysteem). Bryan Linssen is bij Vitesse fit genoeg om te spelen en moet in de gaten gehouden worden door de Emmen-defensie. Linssen is de eerste Vitesse-speler met vijf kopgoals sinds Mike Havenaar in het seizoen 2013/2014 en zal zijn ploeg eindelijk weer eens aan winst in een uitduel willen helpen na zes nederlagen in de laatste acht uitwedstrijden.

Volledig scherm Verwachte opstelling Vitesse. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling FC Emmen. © AD Sportwereld

PSV - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

Willem II - AZ (zondag 16.45 uur)

Dat balbezit niet heilig is, bewees Willem II eerder dit seizoen in Alkmaar. Ondanks 27 procent balbezit wonnen de Tilburgers met 0-2 van AZ. Geen ploeg won dit eredivisieseizoen een duel met een lager balbezitpercentage. Een nieuwe winstpartij op AZ zou fijn zijn voor het thuispubliek in Tilburg, dat Willem II vijf van de laatste zes competitieduels zag verliezen. AZ is echter in bloedvorm. Voor het eerst in de historie kregen de Alkmaarders geen enkele goal tegen in de eerste vijf eredivisieduels van een nieuw kalenderjaar. Alleen Feyenoord had wat dat betreft ooit een betere reeks: zes keer op rij de nul in 2017.