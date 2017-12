Ajax wil komst Ten Hag donderdag afronden

De definitieve overeenkomst tussen beide clubs laat nog even op zich wachten omdat niet alle betrokkenen in Nederland verblijven nu de winterstop is ingegaan. Afgelopen weekeinde werd al duidelijk dat niets de komst van Ten Hag naar Ajax nog in weg kon staan. Het was aan FC Utrecht om een zo hoog mogelijk transferbedrag voor de coach te bedingen.



FC Utrecht en Ajax moesten onderhandelen omdat het contract van Ten Hag alleen een clausule bevat die bepaalt voor welk bedrag hij aan het einde van het seizoen mag vertrekken. Ajax moet waarschijnlijk veel meer dan 700.000 euro betalen omdat de 47-jarige Tukker halverwege het voetbaljaar van club wisselt.



Keizer werd vorige week donderdag ontslagen omdat de de leiding van Ajax niet meer het vertrouwen had dat hij de club uit de hoofdstad naar het gewenste niveau zou brengen. Algemeen directeur Edwin van der Sar had zich afgelopen zomer nog hard gemaakt voor de promotie van Keizer van het belofteteam naar de hoofdmacht van Ajax. Hij schaarde zich destijds achter Dennis Bergkamp, die in tegenstelling tot directeur voetbalzaken Marc Overmars niet twijfelde aan de onervaren Keizer. Bergkamp en assistent-trainer Hennie Spijkerman werden donderdag ook op non-actief gesteld.