Ajax wint van FC Emmen, maar mist Edson Álvarez tegen PSV: ‘Dit is een slechte beslissing’

Zonder zich overmatig in te spannen, was er voor Ajax geen vuiltje aan de lucht tegen FC Emmen, de degradatiekandidaat die een elftal WK-gangers in november nog met een kater naar Qatar stuurde. Totdat Edson Álvarez het na een half uur nodig vond om Ole Romeny rond de middellijn op zijn hiel te raken. De 29-jarige Marc Nagtegaal aarzelde geen moment en griste de gele kaart uit zijn borstzak.

En toen wist Álvarez hoe laat het was: geen topper tegen PSV volgende week voor hem. De reden? Zijn tiende gele kaart van het seizoen, waarmee de Mexicaan niet alleen een clubrecord maar ook een schorsing scoorde. Aderlating? En hoe, Álvarez werd niet voor niets in de openingsfase al toegezongen. Hij is dit kalenderjaar de beste Ajacied, steeds weer zijn ploeg bij de hand nemend.

,,Ik was heel boos, dit is een normale overtreding’’, zei de teleurgestelde middenvelder na afloop tegen ESPN. ,,Dit is in mijn ogen geen gele kaart, ook omdat het pas mijn eerste overtreding was. Door een slechte beslissing mis ik nu een belangrijke wedstrijd.’’

Vechten tegen emoties

Die steunpilaar vocht onmiddellijk tegen de emoties. Álvarez haalde tevergeefs verhaal bij de jonge leidsman, die voor de hervatting ook nog op een stevige tirade van Steven Berghuis werd getrakteerd. Toen het rustsignaal klonk, zocht Jurriën Timber hem ook nog even op, die even later zelf de nog altijd ziedende Álvarez wegtrok bij Nagtegaal. Hoofdschuddend zocht de sterke verdediger de catacomben op.

Zijn absentie wordt komende week een serieus hoofdpijndossier voor Heitinga. De jonge coach, die nog altijd voor contractverlenging knokt, kan gaan puzzelen hoe hij de aanval van PSV kan afslaan zonder de speler waar hij de laatste weken er juist twee van wenste. Eentje voor op het middenveld en eentje voor de verdediging, maar hij kon ‘m moeilijk in tweeën hakken, grapte Heitinga nog.

Na de interlandbreak hield hij zijn mandekker in de defensie, omdat bleek dat hij daar het hardst nodig was. Met Florian Grillitsch andermaal op het middenveld tegen Emmen, sorteerde Heitinga ook vast voor op de bekerfinale, de tweede kraker tegen PSV later deze maand. Dan ontbreekt Kenneth Taylor al door een schorsing. En nu heeft Heitinga er dus een grote zorg bij voor de eerste onderlinge clash, een cruciale voor plek twee en het daaraan gekoppelde ticket voor de voorronde van het miljardenbal.

Volledig scherm De Mexicaanse rechtsback Jorge Sanchez was goed voor een doelpunt en assist in de eerste helft. © ANP

Teleurstelling

De teleurstelling die ook bij Heitinga aanvankelijk zichtbaar was, weerhield hem er niet van zijn uitblinker na de 2-0 even te troosten. Álvarez meldde zich bij de zijlijn, waar zijn coach even knuffelde en maande over de deceptie heen te stappen. De rest van het team vierde ondertussen de goal van Steven Bergwijn, die na een fraaie aanval een niet te missen kans geschonken werd door een andere Mexicaan, de rechtsback Jorge Sánchez.

Het leek juist zijn avond te worden. Halverwege de eerste helft had de rechtsback het vrij tamme Ajax op het juiste spoor gezet door na een hoekschop de openingsgoal binnen te schuiven. Uitgerekend collega-international fungeerde daarbij als aangever, door Miguel Araujo in de lucht af te troeven en het overzicht te behouden. De vrienden juichten samen, na wat de eerste eredivisietreffer met zowel een Mexicaanse aangever als afmaker was.

Bij zijn tweede assist van het seizoen moest Jorge Sánchez het dus zonder zijn maatje doen, zoals heel Ajax, dat door een tegengoal van Jeremy Antonisse nog even voor een nieuwe comeback van Emmen moest vrezen maar captain Dusan Tadic het avondduel alsnog zag beslissen, het zondag in Eindhoven dus zonder de kopsterke frontsoldaat moet doen. Dat, en dat Álvarez nu bij elke prent geschorst is, belooft voor de ploeg die vooral door de zwakke luchtmacht en restorganisatie een heel zwak seizoen beleeft, weinig goeds.

Volledig scherm Brian Brobbey kreeg een halfuur de kans als invaller. © Pro Shots / Toon Dompeling

