Ajax ziet Champions League-geld met bakken tegelijk binnenstromen

De Amsterdammers, die in de tweede voorronde van de Champions League begonnen tegen Sturm Graz, harkten inclusief de succesvolle trip naar Madrid dit seizoen al bijna tachtig miljoen euro bij elkaar dankzij het Europese avontuur. Dat geld ontving Ajax onder meer door winstpremies en plaatsing voor volgende fases van het Champions League-toernooi (zie tabel onderaan).



Verder ontvangt Ajax ook geld voor de punten die het verdient voor de coëfficiëntenranglijst en uiteraard brengen ook entree- en televisiegelden geld in het laatje. Na de winst in Madrid staat de teller nu op iets meer dan 78 miljoen euro in totaal.



Startpremie groepsfase: 15,15 miljoen euro

Plaatsing achtste finales: 9,5 miljoen euro

Plaatsing kwartfinales: 10,5 miljoen euro

Plaatsing halve finales: 12 miljoen euro

Plaatsing finale: 15 miljoen euro

Winst Champions League: 4 miljoen euro

Deelname UEFA Super Cup: 3,5 miljoen euro

Winstpremie per wedstrijd: 2,7 miljoen euro

Premie per gelijkspel: 900 duizend euro



Naast Ajax plaatste ook Tottenham Hotspur zich gisteren voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van Borussia Dortmund. Op 15 maart vindt de loting plaats voor de acht resterende club. Vanavond nemen Paris Saint-Germain en Manchester United het tegen elkaar op in het miljardenbal, net als FC Porto en AS Roma.