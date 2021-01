Al dat geblèr op het veld, helpt dat wel? ‘Het aannaaien van kaarten gebeurt altijd en overal’

Door Tim Reedijk



Je kunt je tv niet afstemmen op een voetbalwedstrijd of er gaat weer een speler naar de grond, met een moeilijke grimas en een intense schreeuw. Een situatie lijkt al sneller heftig nu het kabaal van een speler zo geaccentueerd wordt; en dus is het de vraag hoe het Nederlandse scheidsrechterskorps daarmee omgaat en of het een element is dat ook onder voetballers leeft.



,,Het is wel duidelijk dat een scheidsrechter op een bepaalde manier kan worden beïnvloed. Dat geluid is weer een nieuwe dynamiek waar je als spelersgroep rekening mee moet houden en waarmee je aan de slag gaat. Dat bespreken wij wel, ja”, erkent Mark van der Maarel, verdediger van FC Utrecht. Zijn stemgeluid is altijd goed hoorbaar in lege stadions. Niet eens op een theatrale manier, wel slaakt hij doorgaans een duidelijke kreet (‘hey!’) als een tegenstander een overtreding op een teamgenoot begaat.