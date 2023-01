Alarmfase één bij PSV na beschamende nederlaag in Emmen

De Oude Meerdijk is sinds de entree van FC Emmen in de eredivisie in 2018 telkens weer een potentiële bananenschil voor PSV. Ook op deze steenkoude dinsdagavond in januari weer, bleek al snel: PSV begon nog wel aardig aan de wedstrijd, maar het ontbrak vooral Johan Bakayoko aan scherpte. Zeker één van zijn doelpogingen had een goal moeten zijn.



Die viel niet. Sterker nog: FC Emmen kwam op voorsprong. Armando Obispo schatte een lange bal verkeerd in, waardoor de thuisploeg uiteindelijk twee corners kreeg. Met Mark Diemers hebben ze in Drenthe een speler met een fijne trap, uit zijn tweede corner viel de bal voor de voeten van Lucas Bernadou, die Walter Benítez in de korte hoek klopte: 1-0.