Alessandro Damen viert met zoontje bekerwinst: ‘Ravi zal later beseffen dat hij bij historische pot is geweest’

Het was een mooi beeld na afloop van de historische bekeravond. Damen liep met zijn bijna 4-jarige zoon Ravi op de arm langs de tribunes om de bekerstunt van de 21ste eeuw met de uitzinnige supporters van de ‘Blauwen’ te vieren. ,,Dit is voor het eerst dat hij bij een wedstrijd in een groot stadion was”, aldus Damen.

Ongeloof bij Spakenburg na bekerstunt: ‘Wie dit bij de toto had ingevuld, is miljonair geworden’

Het paste in de familietraditie: zelf werd de kleine Alessandro, begonnen bij De Meern, opvallend genoeg ook de club van FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren, als kind door zijn vader en opa meegenomen naar wedstrijden in de Galgenwaard. ,,Ik kan mij dat nog goed herinneren. Ravi is nu nog jong, maar zal later beseffen dat hij bij een historische pot is geweest.”