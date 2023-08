Alex Kroes nieuwe algemeen directeur van Ajax: meerjarig contract ligt klaar

Ajax laat in het persbericht weten dat die procedure nog onderzocht wordt en de uitkomst daarvan maanden en zelfs een jaar kan duren. ,,Zodra die datum is vastgesteld, zal de rvc een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (bava) uitschrijven, waar de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) formeel in kennis zal worden gesteld van deze voorgenomen benoeming.’ AZ is van plan om ‘in alle redelijkheid’ mee te werken.

,,In de tussenliggende periode zullen de taken van de algemeen directeur waargenomen blijven worden door de zittende directie”, schrijft Ajax, dat het takenpakket van de op 1 juni vertrokken Van der Sar de voorbije maanden al verdeelde over de huidige directieleden.

Liefde voor Ajax

De aanstaande benoeming van Kroes is gezien zijn liefde voor Ajax en eerder succes niet zozeer opvallend. De geboren Utrechter is al jaren lid van de Amsterdamse club en voetbalt zelf ook bij de amateurtak van Ajax. ,,Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd.

,,Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden. Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam, daar heb ik enorm veel zin in”, stelt Kroes dan ook in een eerste reactie.

AZ is niet van plan om dwars te gaan liggen nu Kroes op weg is om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden. Hoewel de Alkmaarders geschrokken zijn door het plotselinge vertrek van de Directeur International Football Strategy, wordt hem een stap naar Ajax gegund.

Belangrijker nog voor Ajax dan zijn link met de club, is dat Kroes eerder in verschillende functies succesvol was. Hij hielp makelaarskantoor Sports Entertainment Group als mede-oprichter uitgroeien tot de grootste van Nederland. Een jaar geleden verkocht Kroes zijn aandelen bij Go Ahead Eagles. Die club hielp hij meteen promoveren, waarna de Deventenaren voor het eerst in jaren ook spelers als Jay Gorter en Sam Beukema voor flinke sommen wist te verkopen.

In de voetbalwereld bouwde Kroes zo naam op met zijn netwerk en handelsgeest. De zakenman bleek naast een neus voor talent ook een gedetailleerde kennis te hebben van steeds complexer wordende contracten. Ook in het uitzetten en in goede banen leiden van processen blonk hij uit.

Overmars

Mede daardoor kwam hij vorig jaar in beeld bij Ajax nadat Marc Overmars vertrok vanwege grensoverschrijdend gedrag. Kroes voerde meerdere gesprekken met de toenmalige rvc van Ajax, maar bedankt uiteindelijk zelf voor een eventuele benoeming als technisch directeur toen bleek dat algemeen directeur Edwin van der Sar zich, geflankeerd door technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, over het takenpakket van Overmars dacht te kunnen ontfermen.

Dat liep fout af. Ajax verkocht voor zo’n 200 miljoen euro aan basisspelers en wist met het herinvesteren van vrijwel de gehele netto-opbrengst daarvan een vrije val naar de derde plek op de ranglijst niet te voorkomen.

Wij zijn blij dat we met Alex Kroes een kandidaat gevonden hebben die deze belangrij­ke functie graag wil bekleden en bovendien aan het profiel voldoet om deze rol in te kunnen vullen. Pier Eringa

Kroes kreeg na de verkoop van zijn aandelen in Deventer, tal van aanbiedingen. Zo werd hij ook benaderd in Engeland een club over te nemen, te runnen en op te bouwen. Kroes koos echter voor een contract bij AZ, waar hij aan de directie werd toegevoegd en het voorbije half jaar werkzaam was als director International Football Strategy.

De eerdere teleurstelling bij Ajax weerhield Kroes er niet van in te gaan op een nieuwe toenadering van de club. Ajax stelde inmiddels Sven Mislintat aan als directeur voetbalzaken. De Duitser, en overige directieleden Menno Geelen (commercieel), Susan Lenderink (financieel) en Maurits Hendriks (Chief Sports Officer), krijgen Kroes nu als leidinggevende en voorzitter van het directieteam. Met Kroes is de nieuwe rvc onder leiding van Pier Eringa, die meerdere gesprekken met hem voerde, een contract voor drie jaar overeengekomen als algemeen directeur.

Ajax-gehalte

De preses van het toezichthoudende orgaan liet na het opstappen van Van der Sar al weten uiterlijk in augustus een nieuwe directeur voor te willen dragen. Daarbij mikte Eringa op een bestuurder die het weggevallen Ajax-gehalte weer kon opvijzelen.

,,Wij zijn blij dat we met Alex Kroes een kandidaat gevonden hebben die deze belangrijke functie graag wil bekleden en bovendien aan het profiel voldoet om deze rol in te kunnen vullen. We zitten nog in een proces om te kijken wanneer hij zou kunnen beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet.”

