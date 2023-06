Alex Pastoor zou stap van Hedwiges Maduro naar Ajax onverstandig vinden: ‘Who is Ajax?’

,,Ik ben niet zo'n bangepoeperd en sommige dingen snap ik wel, maar persoonlijk vind ik het niet verstandig”, zo zei Pastoor toen hij bij ESPN werd geconfronteerd met de berichtgeving dat Ajax Hedwiges Maduro terug zou willen halen naar Amsterdam als assistent van Maurice Steijn.

,,De club heeft een heel ander standpunt dan de vragende partij, dat lijkt me duidelijk", vervolgde Pastoor. ,,We zijn met elkaar een bepaald traject ingegaan en zowel sportief, zakelijk als persoonlijk zien we het niet zitten om hieraan mee te werken. Hij is heel talentvol. We proberen door de samenwerking, niet alleen met mij maar ook met andere stafleden, zijn rugzak heel erg te vullen zodat hij de club kan verlaten als hoofdtrainer en niet als assistent-trainer.”

Toch weet Pastoor ook dat het een moeilijke klus wordt voor Almere City FC om Maduro in Almere te houden als een club zoals Ajax zich meldt: ,,Ik zeg wat wij ervan vinden, maar we weten hoe de hazen kunnen lopen. Persoonlijk ben ik ervan om niet altijd de gebaande paden te nemen en deze club ook niet dus: who is Ajax?”

Groot feest

Pastoor werd naar de situatie gevraagd terwijl duizenden fans van Almere City FC vierden dat hun club is gepromoveerd naar de eredivisie. Op evenemententerrein de Esplanade in het centrum van Almere juichen de supporters in de brandende zon de staf en spelers op het podium toe. Volgens de gemeente zijn er naar schatting zo’n 4500 mensen binnen de hekken en volgen nog eens zo’n duizend de huldiging erbuiten.

Volledig scherm Duizenden fans van Almere City hebben zich verzameld op de Esplanade om de promotie naar de eredivisie te vieren. © ANP

De supporters steken fakkels af en scanderen onder meer ‘wij zijn Almere’. De spelers worden na de staf een voor een het podium opgeroepen. Vanuit het publiek wordt luidkeels gezongen. De jongste profclub van Nederland won zondag in de finale van de play-offs van FC Emmen en wist daardoor voor het eerst in zijn bestaan te promoveren naar de eredivisie. Dat wordt gevierd met een huldiging.

Op het terrein zijn gratis flesjes water beschikbaar. Ook staan er partytenten waar mensen even de schaduw kunnen opzoeken op het verder zonovergoten terrein en er is een EHBO-post.

Volledig scherm De spelers van Almere komen een voor een naar voren om zich te laten toejuichen. © Pro Shots / Niels Boersema

Onder de supporters is ook Eerste Kamerlid en oud-burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma. Ze is groot fan van Almere City FC en vindt het ‘helemaal top’ dat ze zijn gepromoveerd. Jorritsma kon wegens privéverplichtingen niet naar de wedstrijd in Emmen, maar keek de wedstrijd zondagavond in het stadion in Almere. ,,We zagen het aankomen en dachten al voor de wedstrijd: dit laten ze echt niet meer gebeuren.” Ze zei vooraf een groot feest te verwachten. ,,Ze worden gek hier.”

Ook Maarten Muijs en zijn dochter Raina (11) zijn naar de huldiging gekomen. Ze hebben samen een seizoenskaart en vinden het “super” dat hun club door is naar de eredivisie. Maarten volgt de club al vanaf het begin. ,,Eindelijk is het nu zover, deze historische gebeurtenis willen we meemaken.” Dochter Raina vindt het heel spannend. ,,Dit is nog nooit eerder gebeurd.”

Volledig scherm Ook mascotte Ally de aap is populair bij de supporters. © Pro Shots / Niels Boersema

Burgemeester Hein van der Loo en wethouder Economie en Sport Maaike Veeningen verwelkomden de spelers en staf. Zanger René Schuurmans zingt het lied Laat de zon in je hart, dat veel wordt gezongen door supporters van de Almeerders.

Burgemeester Van der Loo liet al weten dat hij ‘ongelooflijk blij’ is met de prestatie van Almere City FC. ,,Dit huldigingsfeest is een geweldig initiatief voor onze Almeerse club, georganiseerd door Almeerse ondernemers met hart voor de stad. Alles staat klaar om er een gezellig feest van te maken.”

Almere City FC, dat is opgericht in 2001 en sinds 2005 betaald voetbal speelt, is de 55ste club die in de eredivisie gaat uitkomen.

