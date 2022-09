Alfred Schreuder: ‘Álvarez wil nog steeds alles voor Ajax geven’

Schreuder was ontevreden over het spel van zijn team in de openingsfase. ,,Cambuur speelde veel defensiever dan vorig jaar”, verwees hij naar de 9-0 van afgelopen seizoen in de Johan Cruijff Arena. ,,Maar wij speelden ook stroef en in een te laag tempo. Dan ben je blij dat Bergwijn er voor rust twee maakt. Dan ben je aardig op weg. Na de 4-0 hadden we wel op jacht moeten gaan naar meer doelpunten, dat heb ik ook tegen ze gezegd. We hadden vaker moeten scoren.”

Schreuder gaf Davy Klaassen voor het eerst dit seizoen een basisplaats in de eredivisie en liet Mohammed Kudus de tweede helft spelen. ,,Dat is geen keuze tegen bepaalde spelers, maar een keuze voor Klaassen en Kudus. Zij verdienden het. Wij hebben ook veel meer dan elf basisspelers.”

Schreuder is blij dat de transfermarkt weer is gesloten. ,,We hebben denk ik een sterke selectie. Ik vind het prachtig hoe Edson Álvarez het heeft opgepakt. Natuurlijk was hij even teleurgesteld toen er belangstelling voor hem was en hij niet weg mocht”, doelde hij op een bod van 50 miljoen euro van Chelsea. ,,Hij heeft me uitgelegd waarom hij teleurgesteld was. Ik was daar best van onder de indruk. Hij heeft een dag niet getraind, na overleg met mij. En de volgende dag is hij naar me toegekomen. Hij wil nog steeds alles voor Ajax geven. Dat hebben we ook tegen Cambuur weer gezien. Voor hem is iedere wedstrijd een finale. Ook dat is mooi om te zien.”

Steven Bergwijn

Bergwijn maakte de eerste twee treffers van Ajax in het thuisduel met Cambuur. Zijn tweede doelpunt was van grote schoonheid. ,,Die traptechniek van hem is extreem”, aldus Schreuder. ,,Het verbaast me echt hoe makkelijk hij scoort. Dat had ik niet verwacht.”

Bergwijn heeft al zes keer doel getroffen in zijn eerste vijf duels van het seizoen in de eredivisie. Henk Groot, Patrick Kluivert en Luis Suárez zijn de enige spelers van Ajax die dat ook ooit is gelukt. ,,Dan sta ik nu in een aardig rijtje”, vindt de 24-jarige international. ,,Ik ben blij dat ik bij Ajax ben. Ik ben gelukkig.”

Komende woensdag mag Bergwijn het tegen Rangers ook in de Champions League laten zien. De Schotse ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst leed zaterdag een pijnlijke nederlaag tegen Celtic (4-0). ,,Maar dat zegt me niets”, zei Bergwijn. ,,Ze hebben ook PSV uitgeschakeld in de play-offs. Ik vond ze toen vrij afwachtend spelen. Dat zullen ze tegen ons ook wel weer doen. Maar wij moeten niet naar Rangers kijken. We moeten van onze eigen kracht uitgaan en zorgen dat we er klaar voor zijn.”