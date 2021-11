Alfred Schreuder snapt goed dat PEC voor zijn broer kiest: ‘Hij is duidelijk, tactisch sterk en heeft lef’

Samenvatting Dit zijn de rapportcij­fers van Oranje na nerveuze avond tegen Noorwegen

Oranje toonde zich tegen Noorwegen geduldig en secuur (2-0). De Noren moesten ooit een keer ruimte weggeven en toen het moment daar was sloeg Steven Bergwijn toe. Eerst met een droge knal en later als de man die Memphis Depay in stelling bracht. Verslaggever Mikos Gouka legt de elf van Oranje langs de meetlat.

17 november