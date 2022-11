Alfred Schreuder spreekt van terechte derde plaats: ‘Zonde, maar dit is de realiteit’

Ajax-trainer Alfred Schreuder was tevreden met wat hij van zijn ploeg gezien had op bezoek bij Rangers ( 1-3 ). De Amsterdammers eindigen als derde in de groep en gaan na de winter verder in de Europa League. ,,Realistisch gezien is dit de plek die we verdienen.”

,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Met name in de eerste helft was het uitstekend, al had het nog meer kunnen zijn”, begint Schreuder aan zijn analyse bij RTL7. Op voorhand had de Schotse tegenstander nog een minieme kans om Ajax van de derde plaats af te houden, maar dan had het met minimaal vijf doelpunten verschil moeten winnen op eigen veld. ,,We wisten dat ze zouden komen in het begin en wilden dan ook zelf voor de snelle goal gaan. Dan krijg je het stadion misschien stil. In het begin straalde er bij Rangers nog wel wat geloof vanaf, maar zo’n 0-1 helpt heel erg. Daarmee deel je een tik uit en krijg je zelf vertrouwen.”

Schreuder had in zijn elftal verrassend genoeg geen basisplek ingeruimd voor Daley Blind. In zijn plaats bekleedde Owen Wijndal naar behoren de linksbackpositie, totdat hij nog voor rust jammerlijk uitviel. Voor hem kwam Devyne Rensch binnen de lijnen. ,,Devyne had al een tijdje niet gespeeld en moet ook minuten maken. We weten dat hij ook goed op links uit de voeten kan. Voor zondag (dan staat de topper met PSV op het programma, red.) zegt dat weinig, maar ik wil iedereen speeltijd geven. Er komen nog drie belangrijke wedstrijden aan.”

Ajax eindigt als derde in groep A, ver achter groepswinnaar Napoli en Liverpool, maar ook ver vóór het puntloze Rangers. ,,Realistisch gezien is dit de plek die we verdienen. Dat is zonde, want we hoopten op meer, maar dit is de realiteit.”

