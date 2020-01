Allach per direct weg bij Vitesse; Van Hintum technisch directeur tot einde seizoen

Crisis houdt aanMohammed Allach is weg bij Vitesse. De Veldhovenaar heeft als technisch directeur geen toekomst meer bij de club uit Arnhem. Hoofd scouting Marc van Hintum neemt op interim-basis de taken tot het einde van dit seizoen over bij de eredivisionist.

Allach (46) heeft in zijn tweede periode als technisch directeur bij Vitesse nog geen jaar gediend. Hij kwam in maart 2019 binnen bij de club en vertrekt nu alweer. Door de achterdeur, nota bene. De Brabander is uiteindelijk gestruikeld over de aanstelling van de nieuwe trainer. Allach wilde als ‘td’ na het vertrek van de Russische coach Leonid Sloetski met Fred Rutten aan de slag. Die keuze viel verkeerd bij de clubleiding. Rutten staat niet bekend om zijn aanvallende stijl.



Vanuit de top werd daarom clubicoon Edward Sturing aangesteld. Allach werd gepasseerd en meldde zich ziek, achteraf al rond het thuisduel van eind december met VVV-Venlo. Zijn vertrek is daarmee geen verrassing. ,,Ik heb eind 2019 de balans opgemaakt waar ik sta en hoe ik verder wil gaan met mijn loopbaan. Na zo’n overweging vind ik dat je eerlijk naar elkaar moet zijn en dan samen een beslissing moet nemen die zowel het beste is voor de club als voor mijzelf”, aldus Allach.

Pascal van Wijk, de algemeen directeur van Vitesse, vindt het jammer dat de partijen halverwege het seizoen uit elkaar gaan. ,,Zeker op de sleutelposities binnen de club hoop je op stabiliteit en continuïteit. We betreuren daarom het vertrek van Mo, maar tegelijkertijd zijn we blij dat Van Hintum bereid is de taken tijdelijk over te nemen.”

Maccabi

Allach was uiteindelijk in twee periodes technisch directeur bij Vitesse. Hij vervulde die rol ook tussen 2013 en 2017. In die periode won de club uit Arnhem de KNVB-beker. Daarna vertrok de Veldhovenaar naar Maccabi Haifa.



Vitesse schoof in de tussentijd Van Hintum door. De hoofd scouting werd als interim de ‘td’ van de club. Die functie neemt hij nu weer op zich. En opnieuw als opvolger van Allach. Maar Van Hintum blijft ook expliciet aan tot het einde van dit seizoen. Hij ambieert zijn rol in de scouting.

,,Marc is een clubman, kent de ins en outs van de club en weet wat er van hem gevraagd wordt in de functie van interim-technisch directeur. De focus komt allereerst te liggen op de winterse transferperiode. Daarna gaan we zorgvuldig op zoek naar een nieuwe technisch directeur.”

Vitesse, dat momenteel in Portugal verblijft voor een trainingskamp, staat op de zesde plek in de eredivisie.