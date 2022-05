Alle ogen bij Feyenoord kunnen op Marseille: ‘Het wordt een wedstrijd die we nooit gaan vergeten’

Loïs Openda helpt Vitesse aan drie punten bij Go Ahead Eagles

Vitesse is dicht bij het veroveren van een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers wonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst dankzij twee goals van spits Loïs Openda: 1-2.

1 mei