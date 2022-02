Alle seinen op groen: Feyenoord en Frank Arnesen dicht bij langere samenwerking

Door Mikos Gouka



Terwijl de storm Eunice over Nederland raasde, zat technisch directeur Frank Arnesen vanmiddag wederom rond de tafel met de clubleiding van Feyenoord. De 65-jarige Deen gaf al eerder aan zijn aflopende contract wel te willen verlengen in Rotterdam. Feyenoord denkt er na twee gesprekken precies hetzelfde over en dus staan alle seinen op groen voor de club om eerdaags officieel het aanblijven van Arnesen te communiceren.

Arnesen zorgde in zijn twee jaar bij de club voor een koerswijziging in de Kuip. Hij haalde trainer Arne Slot naar Rotterdam, duwde heilige huisjes omver bij de in slaap gevallen jeugdopleiding en hengelde voor een habbekrats spelers als Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes en Gernot Trauner naar de club, terwijl er internationaal vol verbazing werd gekeken dat een club als Feyenoord er in slaagde om toptalent Patrik Walemark te strikken.

Ook hoofdtrainer Slot brak in aanloop naar Cambuur nog maar eens een lans voor de technisch directeur. ,,Ik heb een heel fijne samenwerking met Frank’', zegt Slot waar eerder Arnesen al vertelde hoe goed hij met de hoofdtrainer samenwerkt. ,,Dat het goed gaat tussen ons, dat is wel duidelijk. Afgelopen zomer zijn we samen opgetrokken en hebben we heel veel tijd en energie erin gestoken om de selectie er zo uit te laten zien zoals hij er nu uitziet. Het gaat hartstikke prettig tot op heden.’’

In aanloop naar het treffen met Cambuur zondag in de Kuip is het goed nieuws dat Arnesen en Feyenoord met elkaar verder willen gaan. Het zorgt op sportief vlak voor rust. De nieuwe algemeen directeur Dennis te Kloese, die zich volgens afspraak niet zal gaan bemoeien met stadiondossier, zat uiteraard ook niet te wachten op een zoektocht naar een nieuwe technische baas.

Slot mist zondag in de volle Kuip tegen Cambuur alleen de wisselspelers Cyriel Dessers en Reiss Nelson. De Belgische spits raakte geblesseerd in de met 5-1 verloren oefenwedstrijd tegen Anderlecht waar Slot midweeks alleen zijn wisselspelers aan het werk zette. Nelson was al voor dat duel afgehaakt met een blessure, opgelopen op het trainingsveld. Nieuwkomer Philippe Sandler is er ook niet bij tegen Cambuur. De centrumverdediger is volgens Slot fysiek nog niet toe aan het spelen van wedstrijden.

Slot kijkt uit naar de wedstrijd tegen Cambuur, een club waarbij hij geen gelegenheid onbenut laat om ze een flinke schouderklop te geven. In aanloop kreeg ook Henk de Jong weer een compliment van Slot. De Jong was volgens Slot het levende bewijs dat ook elftallen die niet tot de top behoren aanvallend voetbal kunnen voorstaan. Dat leverde de Friezen tot op heden een keurige plek negen op de ranglijst op. De vraag is wel of De Jong ook in de Kuip volle kracht vooruit durft, nu de resultaten van Cambuur de laatste weken opeens tegenvallen.

