Alleen afgang van FC Twente beklijft dit seizoen

Eindanalyse FC Den Bosch gaat van knappe naar krappe voldoende

11:18 Voor het vierde opeenvolgende seizoen is FC Den Bosch er niet in geslaagd de play-offs te bereiken. Na de zestiende plek van 2015, de zeventiende van 2016 en de veertiende van 2017 eindigde de ploeg nu als elfde in de Jupiler League.