Alleen Sporting en FC Porto presteren beter dan Ajax, FC Utrecht kan record uitbouwen

Ajax - FC Utrecht (donderdagavond, 18.45 uur)

• Ajax kan voor het eerst in de historie drie keer van FC Utrecht winnen in één seizoen. Eerder deze jaargang versloegen de Amsterdammers de ploeg uit de Domstad in competitieverband met 0-3. In de tweede ronde van het bekertoernooi stapte de ploeg van Erik ten Hag na een 5-4 zege als overwinnaar van het veld.

• Bij een zege wint Ajax voor de vijfde keer op rij van FC Utrecht in eredivisieverband. De laatste keer dat dit gebeurde, was tussen 1976 en 1983: toen gebeurde het in totaal zelfs veertien keer op rij.

• Ajax kan ongeacht het resultaat in de Johan Cruijff Arena zondag de titel binnenhalen. Maar alleen bij een zege tegen FC Utrecht heeft de ploeg van Ten Hag het veroveren van de 35ste kampioenschap in eigen hand.

• De ongeslagen reeks van Ajax duurt voort in de eredivisie. Zeventien wedstrijden zijn de Amsterdammers nu ongeslagen. Van alle ploegen in de hoogste Europese divisies doen alleen Sporting Lissabon (27) en FC Porto(21) het beter.

• Dusan Tadic neemt zijn ploeg dit seizoen bij de hand. De aanvoerder van Ajax was in 45 duels bij 43 goals (22 doelpunten, 21 assists) betrokken.

Volledig scherm Dusan Tadic scoorde tijdens het bekerduel met FC Utrecht. Hij maakte de 4-3. © Pro Shots / Toon Dompeling

• Doelman Maarten Stekelenburg debuteerde op 19-jarige leeftijd voor Ajax in de eredivsie. Dat deed hij tijdens het duel met FC Utrecht, op 18 augustus 2002. Op eigen veld won Ajax met 3-1, Tom van Mol scoorde namens de bezoekers, voor de Amsterdammers waren Tomás Galásek, Mido en Steven Pienaar trefzeker.

• Sinds zijn debuut voor FC Utrecht, in januari 2015, maakte Sébastian Haller de meeste goals voor die club: 41. Hij scoorde nooit tegen Ajax, waarvoor de Fransman nu speelt.

• FC Utrecht is juist buitenshuis beter in vorm dan in de eigen Galgenwaard (21 punten) ondanks dat daar meer duels zijn gespeeld. De ploeg van René Hake won vijf wedstrijden achter elkaar, een clubrecord, en pakte al 22 punten.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Utrecht tegen Ajax. © AD Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Utrecht © AD