‘Alleen vroege uitschakeling CL kan Ajax van landstitel afhouden’

,,Ja dat is heel simpel: Ajax. Het enige wat ze daar van af kan houden is een vroege uitschakeling voor de Champions League. Die wedstrijden tegen PAOK Saloniki worden dus heel belangrijk. Verliezen ze daar dan krijg je gelijk druk. Ellende, iedereen in mineur, druk op het bestuur, op de spelersgroep, alles. Misschien daardoor nog wat transfers en dan ben je de pineut.



Van de andere clubs zal de tegenstand niet komen. Alleen al voetballend is Ajax zóveel beter. Ik heb al gezien: die Lisandro Martínez achterin is een beest. Ajax heeft straks die Zuid-Amerikaanse mentaliteit in de ploeg die PSV vroeger had.



Bij PSV hangt trouwens een raar sfeertje. Zelfs de fanatiekste supporters daar lijken zich al neer te leggen bij de hegemonie van Ajax. Nu al. Dat is opmerkelijk. En dan dat schelden van Van Bommel bij de Johan Cruijffschaal tegen Ten Hag. Er zit daar onderhuids venijn.”