Alles ging mis bij ADO: hooligans met stadionverbod tóch bij uit de hand gelopen wedstrijd

Luis Sinisterra grootste talent van de Conference League, vijf Feyenoor­ders in Elftal van het Seizoen

De Europese voetbalbond UEFA heeft aanvaller Luis Sinisterra van Feyenoord uitgeroepen tot talent van het jaar in de Conference League. De 22-jarige Colombiaan maakte elf doelpunten in het nieuwe Europese bekertoernooi, waarvan vijf in de voorrondes.

27 mei