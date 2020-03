Almere City FC één punt armer na ‘protestduel’ met Jong AZ

Penders verloor vier halve finales met NAC: ‘Had er zoveel voor over gehad om de bekerfina­le te spelen’

19:55 NAC speelt donderdag in de halve finale van de beker tegen Feyenoord. Als er één NAC’er is die weet hoe het is om zo'n duel te spelen, dan is het Rob Penders (44) wel. De clubicoon speelde er maar liefst vier, maar haalde nooit de finale. ,,De grootste teleurstelling van mijn carrière.”