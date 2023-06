Almere City na strafschoppen naar finale play-offs, keeper Nordin Bakker pakt er drie: ‘Hier hoopte ik in 115de minuut op’

Nog twee wedstrijden en dat wat nog nooit gebeurde kan een feit zijn: Almere City dat naar de eredivisie promoveert. De club speelde onder een andere naam in een ver verleden op het hoogste niveau, maar kwam als Almere City nooit verder dan de eerste divisie. Slaagt de ploeg van Alex Pastoor erin ook het tweeluik met FC Emmen of NAC - die later vandaag in actie komen - te overleven, komt daar dus verandering in.

Duijvestijn breekt de ban

Nadat VVV-Venlo en Almere City dinsdag in Limburg in de heenwedstrijd met 1-1 gelijkspeelden en de thuisploeg kansen kreeg op meer, was Almere City vanmiddag in eigen huis in het eerste uur de bovenliggende partij. Toch viel het doelpunt voor de thuisploeg pas vijf minuten na rust.

Middenvelder Lance Duijvestijn, die in het reguliere Keuken Kampioen Divisie-seizoen al tot acht doelpunten en vier assists was gekomen, kreeg de bal na een afgeslagen voorzet voor zijn voeten en rondde van dichtbij keurig af: 1-0. Almere City was in de reguliere competitie al hoger (derde) dan VVV-Venlo (zevende) geëindigd en zat zo op rozen.

Volledig scherm Lance Duijvestijn na zijn treffer tegen VVV-Venlo. © ANP

Het in 2021 gedegradeerde VVV-Venlo leek zich op te moeten maken voor een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar de Venlonaren gingen opeens voetballen en kwamen via Soulyman Allouch op gelijke hoogte. De invaller sneed naar binnen en krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai de kruising in. Bij de viering van het doelpunt ging het vervolgens mis.

Duel gestaakt na ‘vreugdebier’

Scheidsrechter Edwin van de Graaf besloot volgens de regels in te grijpen, nadat er vanuit het vak met Limburgse fans een beker met - vermoedelijk - bier op het veld werd gegooid. De wedstrijd lag daarom een kwartier stil, maar werd wel weer hervat. In het resterende half uur vielen er er ondanks meerdere grote kansen geen doelpunten, evenals in de verlenging.

Volledig scherm Scheidsrechter Edwin van de Graaf stuurt de spelers naar binnen nadat er een beker bier het veld op is gegooid. © ANP

Strafschoppen moesten zo de beslissing brengen, die in het voordeel van Almere City uitvielen. Niet omdat de ploeg van Pastoor ze zo goed nam (het miste er twee van de vier), maar doordat VVV-Venlo vanaf de stip vier (!) keer faalde. Almere City-doelman Bakker stopte er drie en groeide daarmee uit tot de held van de Flevolanders.

‘Op de training gaat het niet altijd even goed’

,,Heerlijk om zo de finale te bereiken”, zei Bakker tegenover ESPN. ,,Op de training gaat het stoppen van penalty's niet altijd even goed, maar dat je er nu drie pakt, is heerlijk. Tijdens de 120 minuten had ik niet veel te doen en dan weet je dat je er tijdens de strafschoppenserie moet staan en je je kan onderscheiden. In de 115de minuut hoop je er stiekem op. Ik heb me volgens mij wel kunnen onderscheiden.”

Volledig scherm Doelman Nordin Bakker groeide in de strafschoppenserie uit tot de held van Almere City. © Pro Shots / Ron Baltus

Vlak voor de penaltyserie keek Bakker nadrukkelijk naar zijn bidon, waarop stond geschreven waar de spelers van VVV-Venlo hun vorige strafschoppen hadden geschoten. ,,Dat is van tevoren met de keeperstrainer besproken. Het heeft me zeker geholpen. Of ik volgende week in de finale weer voor zo'n rol teken? Met precies zo'n scenario ben ik tevreden.”

Almere City treft in de finale van de play-offs FC Emmen of NAC. Die ploegen spelen vanavond nog tegen elkaar om het tweede finaleticket.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal