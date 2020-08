Almere geniet van Robben: ‘Hier wordt voetbalhistorie geschreven’

Door Sander de Vries



Voor de vader die, met zijn zoontje aan de hand, nietsvermoedend achter de tribune langsliep van het Yanmar Stadion was het toch even schrikken. Want daar stond hij dan toch echt – een groen trainingsjack om de schouders geknoopt – om te vertellen hoe hij zijn eerste 30 wedstrijdminuten had doorstaan: Arjen Robben.



Natuurlijk, hij is gewend aan een leven in de schijnwerpers, na een even lange als succesvolle loopbaan in het internationale topvoetbal. Maar het grootste verschil, nadat hij twee bijna twee maanden geleden heel Groningen in vervoering bracht door zijn rentree als profvoetballer bij zijn jeugdliefde aan te kondigen, is dat nu werkelijk álle ogen op hem zijn gericht.