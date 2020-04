‘Als de competitie stopt, moet huidige stand de eindstand zijn’

Van Stee beseft dat ook in dat geval ingewikkelde situaties ontstaan. Meest gecompliceerde vraag: wie eindigt in dat scenario als nummer één in de eredivisie? Ajax of AZ, de clubs die alleen in doelsaldo van elkaar verschillen? ,,Dat is aan de KNVB. Er zitten in Zeist genoeg capabele mensen die daar een verstandig besluit over kunnen nemen. Wat voor mij vaststaat: de gehele competitie nietig verklaren mag nooit een optie zijn. Ik hoop van harte dat we dinsdag (wanneer de clubs weer met de KNVB in contact staan) meer horen. We snakken naar duidelijkheid.”