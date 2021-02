Als Feyenoord een andere koers wil, dan is een scheiding met Berghuis waarschijnlijk een goed idee

Boscagli vraagteken bij PSV voor duel met Vitesse

19 februari PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse vermoedelijk niet beschikken over Olivier Boscagli. De Franse verdediger viel gisteren in de met 4-2 verloren ontmoeting met Olympiakos Piraeus in de Europa League uit met een hoofdwond.