'Als het niet gaat zoals je wilt, dan doet dat pijn'

Gertjan Verbeek is teleurgesteld over zijn ontslag bij FC Twente. ,,Naast Heerenveen toch de club die me het meest aan het hart ligt.”

Door Nik Kok



Hoe voelt dit ontslag?

,,Anders dan bijvoorbeeld het ontslag destijds bij AZ waarin ik werd overvallen door het nieuws. Nu was het een samenloop van omstandigheden die je aan zag komen. Vanmiddag helemaal, want toen kreeg ik na de training de vraag of ik even langs wilde komen bij de directie. Nou, dan weet je het doorgaans wel haha.”

Het moet een domper zijn voor u. Dit was de club waar u vroeger op de tribune zat.

,,Ja dat is toch samen met Heerenveen de club die me het meest aan het hart ligt. En als het dan niet gaat zoals je het wilt, dan doet dat pijn. Als je zes wedstrijden achter elkaar verliest, dan weet je dat het spel op de wagen is. Ik heb het na de slechte seizoenstart niet om kunnen draaien. Wij verloren nog meer wedstrijden. Zo gaat het in topsport. Het is goed of het is slecht. En als het slecht gaat, gaat de achterban morren. Net als toen bij Feyenoord.”

Spelers zouden niet tevreden zijn.

,,Ach, die verhalen. Er zal vast een speler zijn die niet tevreden is. Maar echt niet driekwart, zoals ik ergens hoorde.”

Gertjan Verbeek. © ANP Pro Shots U geloofde er nog in.

,,Ja,natuurlijk. Anders ga je niet door. Ik zal het vervolg van de competitie nu op tv volgen. Ik hoop dat ze erin blijven.”



U kan nu wel weer op tv analyses geven

,,Ja, ik heb nu geen spreekverbod meer. Maar ik zal deze week nog wel veel in het nieuws zijn. Dus ik doe het maar even rustig aan voorlopig.”



Geen bomen omgezaagd vandaag?

,,Nee. Ik ben rustig naar huis gegaan. Het is wel even goed zo. Het waren hectische weken.”