Amsterdam Arena kandidaat voor openingsduel EK 2020

De Amsterdam Arena is kandidaat voor de openingswedstrijd van het EK 2020. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA wijst volgende week donderdag het eerste duel van de Europese titelstrijd toe aan Amsterdam, Glasgow, Sint-Petersburg, Rome of Brussel.

Op dit moment is het nog onzeker of Brussel speelstad blijft voor het volgende EK. De geplande bouw van het nieuwe Eurostadion in de Belgische hoofdstad, dat het oude en te kleine Koning Boudewijnstadion moet gaan vervangen, is nog altijd niet begonnen wegens juridische problemen.



Amsterdam is zeker van drie groepswedstrijden en een achtste finale van het EK dat ter ere van de zestigjarige verjaardag van het toernooi in dertien verschillende steden wordt afgewerkt. Als het Nederlands elftal zich plaatst voor het EK, speelt het twee 'thuiswedstrijden' in de hoofdstad.

Het UEFA-bestuur beslist volgende week in Nyon waar de Europese eindronde begint. Het zou kunnen dat één van de drie groepsduels in Amsterdam dan de openingswedstrijd wordt. Het uitvoerend comité buigt zich ook over de vraag of Brussel speelstad kan blijven of dat er vervanging moet worden gezocht.

In Amsterdam ondergaat de Arena, die vernoemd gaat worden naar Johan Cruijff, zowel van binnen als van buiten momenteel een grondige opknapbeurt. De verbouwing kost naar verluidt zo'n 50 miljoen euro. De capaciteit van het stadion blijft met ruim 50.000 plaatsen onveranderd. ,,We willen in 2020 opnieuw trendsetter zijn met de Arena, zoals we dat waren bij de opening in 1996", zei directeur Henk Markerink vorig jaar al.