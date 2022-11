Andries Jonker mist Lieke Martens tegen Costa Rica: ‘Helaas nog geen seconde met haar op het veld gestaan’

Martens is voor het eerst sinds het afgelopen EK, dat teleurstellend verliep met een kwartfinaleplaats, weer opgeroepen voor Oranje. Ze blijft herstellen in Zeist en Jonker hoopt dinsdag tegen Denemarken wel over de 29-jarige Martens te kunnen beschikken. Dat duel wordt in Zwolle gespeeld.



,,De insteek is dat ze dinsdag weer gaat spelen”, zei Jonker. ,,Helaas heb ik nog geen seconde met haar op het veld gestaan, maar ze is bij alle groepsbesprekingen en alle maaltijden aanwezig. En na mijn aanstelling heb ik telefonisch al uitgebreid met haar gesproken over wat er gebeurd was op het EK en er nodig was om van IJsland te winnen. Ze maakt een gemotiveerde indruk en je merkt wel dat het een ervaren speelster is.” IJsland was de tegenstander in de beslissende wedstrijd voor plaatsing voor het WK.