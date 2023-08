Andries Jonker vervangt Pierre van Hooijdonk zondag bij Studio Voetbal

Jonker was wel vaker in het programma te zien, maar niet als vaste tafelgast. De andere drie analisten in de uitzending zijn Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart. Dit drietal behoort wel tot de vaste poule van tafelgasten in Studio Voetbal.

Een woordvoerder van de NOS kan nog niet zeggen of Andries Jonker in de toekomst vaker in het programma te zien is, nu Van Hooijdonk voorlopig de wacht is aangezegd. Hij beschuldigde Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'. Nadat Steijn had gedreigd met een kort geding, bood Van Hooijdonk zijn excuses aan en rectificeerde zijn uitspraken.