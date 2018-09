Angeliño en Dumfries: nieuwe turbo’s op de PSV-vleugels

Door Rik Elfrink



PSV investeerde deze zomer volop in de defensie en kocht drie nieuwe vleugelverdedigers. Met José Ángel Tasende (Angeliño), Denzel Dumfries en Aziz Behich is het trio Santiago Arias, Joshua Brenet en Kenneth Paal compleet vervangen. Tot nu toe pikken Angeliño (21) en Dumfries (22) in de basis overtuigend aan in Eindhoven. De ervaren Australisch international Behich (27) kan hen bij schorsingen, blessures of vormverlies vervangen. ,,Het ziet er op dit moment goed uit op de flanken”, vindt Jan Heintze (55), de Deense oud-topverdediger van de club. ,,Maar ik ben enthousiast over het hele team, waarin iedereen bereid is voor elkaar werk op te knappen.”

Het zijn woorden die Mark van Bommel vast als muziek in de oren klinken. De coach praat niet snel over de verrichtingen van individuele spelers, maar zei gisteren wel dat Angeliño en Dumfries zich snel hebben aangepast aan datgene wat er bij PSV wordt verlangd. ,,José komt van NAC en Denzel van Heerenveen en dan is dit een niveau hoger. Net als andere spelers hebben ze de stap kunnen maken. Het hele team doet het goed en als het team functioneert, kunnen de individuen uitblinken”, zo sprak hij.

Volledig scherm Denzel Dumfries zet Ajacied David Neres aan de kant. © Pro Shots

Angeliño gaat vanavond met PSV terug naar NAC, de club waar hij zich vorig seizoen in de kijker speelde. Heintze: ,,Ik vind hem een goede indruk maken tot nu toe. Hij is een technisch goede back die een aanvallende impuls geeft en een goede trap in de benen heeft. Een speler waar je met plezier naar kijkt, maar ook dat vind ik voor heel PSV gelden.”

De Spanjaard zelf liet vorige week na de gewonnen topper tegen Ajax weten zich uitstekend te voelen bij PSV. ,,Vooral omdat ik binnen het team mezelf kan zijn en ook kan laten zien wat mijn kwaliteiten binnen deze ploeg zijn. En als ik toch een keer een foutje maak, staat iedereen direct klaar om het te herstellen.”

Veelbelovend

Het is nog veel te vroeg om de jonge nieuwelingen bij PSV te vergelijken met de topbacks uit de gloriejaren van PSV, maar de start is als gezegd veelbelovend. Berry van Aerle (55) verdiende met zijn opkomende kwaliteiten ooit de bijnaam ‘Turbo Berry’ en hoort net als Heintze bij de matadoren die de club in de jaren tachtig en negentig onder contract had. Heintze werd in zeven jaar zes keer kampioen met de club. Dit seizoen zou dat voor de vierde keer in vijf jaar kunnen gebeuren, maar niemand hoeft een man die 23 jaar profvoetbal op topniveau speelde uit te leggen dat groot optimisme na zes competitieduels voorbarig is. ,,Juist wedstrijden zoals deze, tegen NAC, kunnen heel lastig zijn”, zegt Heintze. ,,Dit zit tussen allemaal belangrijke duels in en iedereen denkt dat de drie punten zomaar meegaan. Nou, reken maar dat dat ook in onze tijd weleens mis ging. Niet vaak, maar het kan wel. Als iedereen optimistisch is, moet je op je hoede blijven. Ik denk dat PSV met Van Bommel een trainer heeft die dat heel goed kan bewaken.”

Volledig scherm Finale KNVB beker in 1988 tussen PSV en Roda JC (3-2, nv). PSV-spelers Wim Kieft, Eric Gerets, Jan Heintze en Berry van Aerle met de beker. © anp

Het is geen verrassing dat Van Aerle er niet anders over denkt. De man die zichzelf goed kon vereenzelvigen met de afgelopen zomer vertrokken Arias, is tegenwoordig scout bij PSV. Hij heeft er vertrouwen in dat de nieuwe backs onder Van Bommel tot wasdom gaan komen. ,,Iedereen die PSV een beetje volgt, weet hoe deze trainer werkt. Hoe hij in het veld was, zo is hij ook als coach. Hij heeft gezag en jonge spelers maken onder hem stappen, verwacht ik.”