Angeliño gaat vanuit PSV terug naar Manchester City

'Willem II - Feyenoord en Ten Miles gaan samen'

17 juni Zondag 1 september wordt een drukke sportdag voor Tilburg. In het centrum van de stad werken zo’n 12.000 lopers de Ten Miles af. Dat evenement trok de laatste jaren zo’n 50.000 bezoekers. Aan de zuidkant van de stad speelt Willem II thuis tegen Feyenoord, een duel dat naar half drie is verplaatst en dat ook altijd goed is voor een volle bak.